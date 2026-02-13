Calendario dell’Italia nella Nations League 2026 2027 | tutte le date e gli avversari

L’Italia di Roberto Mancini scenderà in campo tra giugno e novembre 2026 per le partite della Nations League, con un calendario che prevede sfide contro Svizzera, Polonia, e Belgio. La UEFA ha deciso di inserire alcune novità nel calendario, tra cui incontri più ravvicinati e un nuovo formato di qualificazione, che cambieranno il modo in cui gli azzurri si preparano alla fase finale. La prima partita si giocherà il 14 giugno, in un match che si svolgerà a Genova contro la Svizzera, confermando la scelta di aprire il torneo in Italia.

Calendario dell'Italia nella Nations League 20262027: tutte le date e gli avversari. Calendario UEFA Nations League 20262027: Tutte le Novità. La UEFA ha ufficializzato, attraverso un comunicato stampa pochi istanti fa, il calendario completo della Nations League per la stagione 20262027. Gli appassionati di calcio possono finalmente conoscere date e orari delle partite che vedranno protagonisti i migliori team del continente. Questo torneo, che ha guadagnato una crescente attenzione negli anni, si preannuncia ricco di emozioni e sfide avvincenti. Il nuovo formato, che continuerà a coinvolgere le squadre nazionali in un competizione emozionante, si avvale di un sistema che premia il merito sportivo.

Questa mattina si è svolto il sorteggio della Nations League e l’Italia è finita in un girone complicato.

Il calendario ufficiale del curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 include date e orari di tutte le partite dell’Italia.

