Il 27 agosto 2024, i fratelli Gallagher hanno annunciato una reunion degli Oasis prevista per il 2027. Questa notizia ha sorpreso molti appassionati, dato che la band si era sciolta nel 2009 dopo un episodio nel backstage del festival Rock en Seine. Gli ex membri hanno comunicato ufficialmente la loro intenzione di tornare insieme dopo quattordici anni di separazione. Al momento, non ci sono dettagli su eventuali concerti o nuovi progetti discografici.

Era il 27 agosto del 2024 quando Noel e Liam Gallagher, sorprendendo tutti, annunciarono la reunion che tutti i fan degli Oasis non osavano sperare da quella lite fatale nel backstage del festival Rock en Seine che, nel 2009, pose bruscamente fine alla band simbolo degli anni Novanta. Dopo il trionfale tour del 2025 e la nuova “pausa di riflessione”, tuttavia, molti hanno pensato che le strade dei due fratelli fossero destinate a separarsi nuovamente. Ora, però, sembra che il gruppo, appena entrato a far parte della Rock and Roll Hall of Fame, sia pronto a ripartire per una nuova tournée, in programma nel 2027 nel Regno Unito e nell’ Europa continentale.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gli Oasis torneranno nel 2027? Nuovi indizi riaccendono le speranze dei fan

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