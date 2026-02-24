San Giuliano Terme | nuovi lecci prenderanno il posto degli 11 alberi abbattuti nel Parco della Rimembranza

San Giuliano Terme ha deciso di sostituire gli undici lecci abbattuti nel Parco della Rimembranza, perché ormai malati e instabili. La scelta mira a garantire la sicurezza dei visitatori, mentre i nuovi alberi sono pronti a essere piantati nelle prossime settimane. L’intervento riguarda un totale di 23 piante, di cui 12 resteranno in piedi. La sostituzione rappresenta un passo importante per il mantenimento del verde pubblico.

L'intervento è stato disposto dopo la relazione della facoltà di Agraria dell'Ateneo, che ne ha suggerito la soppressione in tempi rapidi per il livello di pericolosità in caso di caduta Saranno tutti sostituiti gli undici lecci, su un totale di 23, di cui è in corso l'abbattimento nel Parco della Rimembranza perché irreversibilmente malati a rischio di cedimento e pericolosi. Lo assicura l'assessore comunale all'ambiente Filippo Pancrazzi: “Appena la stagione lo consentirà, li sostituiremo con altrettanti alberi della stessa specie in modo da modificare il meno possibile il paesaggio e l'atmosfera del parco di Pontasserchio”. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

