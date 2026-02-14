Vibo Valentia 34 alberi abbattuti in 3 mesi | Italia Nostra denuncia gestione opaca e contestazioni sulla sicurezza

Italia Nostra denuncia che a Vibo Valentia, 34 alberi sono stati abbattuti negli ultimi tre mesi a causa di decisioni poco chiare sulla gestione del verde pubblico. La denuncia si basa su segnalazioni di cittadini e sulla mancanza di comunicazioni ufficiali, mentre alcuni esperti mettono in dubbio la reale motivazione degli abbattimenti, in particolare per un cedro secolare che si trovava in piazza Municipio.

