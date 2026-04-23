È stato recentemente annunciato un nuovo film che racconta la vita di Michael Jackson, caratterizzato da una narrazione complessa e ricco di riferimenti a temi animalisti. La pellicola presenta scene che richiedono attenzione per essere comprese appieno, senza però rendere obbligatorio cogliere ogni dettaglio. La produzione combina elementi biografici con riferimenti simbolici, creando un racconto che si distingue per la sua natura ambigua e articolata.

Un biopic tortuoso, un film molto animalista e uno di cui non dovete per forza capire tutto. Più un'intervista a Tony McNamara Ci è voluto un anno per mettere a posto il film su Michael Jackson ma finalmente esce, e nello stesso weekend di uno dei film di ricerca più stupefacenti visti di recente e di un classico del buonismo animalista, Il figlio del deserto. In più siamo stati allo ScriptFest di Bra per incontrare Tony McNamara, lo sceneggiatore di Yorgos Lanthimos, e chiedere a lui com’è la situazione ora per chi fa il suo lavoro a Hollywood. Questa settimana abbiamo visto:Michael, di Antoine FuquaIl figlio del deserto, di Gilles de...🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il film su Michael Jackson e molti struzzi

IL FILM SU MICHAEL JACKSON

Notizie correlate

Leggi anche: Il film su Michael Jackson debutta a Berlino: la famiglia Jackson sul red carpet dell’anteprima mondiale di Michael, e le lacrime di Jermaine per Jaafar

Leggi anche: Michael: Il Trailer Finale del Biopic su Michael Jackson con Jaafar Jackson

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Michael, arriva l’atteso biopic su Michael Jackson: le 8 cose da sapere sul film; Michael Jackson, il biopic avrà un sequel? Il produttore non lascia dubbi; Michael. La recensione del film su Michael Jackson; The Space Cinema celebra Michael Jackson.

Il film su Michael Jackson che svela l’uomo dietro la leggenda musicaleIl nuovo film 'Michael' offre una visione della carriera e della vita personale di Michael Jackson attraverso una narrazione emozionante. notiziemusica.it

Michael è l’ennesimo tentativo di riabilitare Michael JacksonL'ente che gestisce i suoi diritti ha dovuto eliminare dal biopic la parte sulle accuse di violenze su minori, che però era stata scritta per scagionarlo ... ilpost.it

“Michael” è l’ennesimo tentativo di riabilitare Michael Jackson x.com

La classifica dei dischi di Michael Jackson, dal peggiore al migliore. Al numero uno c’è l’album più venduto di tutti i tempi a livello globale, ma gli altri Meglio ‘Off the Wall’ o ‘Bad’ ‘Dangerous’ o ‘HIStory’ E i dischi pubblicati da adolescente Viaggio nella di - facebook.com facebook