Il film di Martin Scorsese su Papa Francesco ‘Aldeas’ verrà presentato in Vaticano un anno dopo la sua morte

Un anno dopo la morte, il film di Martin Scorsese su Papa Francesco sarà presentato in Vaticano. Il documentario, diretto dal regista noto per il suo cinema, si concentra sulla figura del pontefice, una delle personalità più influenti del nostro tempo. La pellicola intitolata ‘Aldeas’ affronta temi legati alla vita e all’opera di Papa Francesco, unendosi a una tradizione cinematografica che esplora il rapporto tra fede e cultura.

Il cinema sposa la religione nel nuovo film documentario di Martin Scorsese, il maestro indiscusso del cinema moderno, su una figura di grande impatto nel nostro secolo: Papa Francesco. Ad un anno esatto dalla sua morte il docufilm sarà proiettato in Vaticano in un evento privato per una visione sacra e speciale. Le prime immagini della pellicola: “Aldeas” Aldeas. Il nuovo film di Martin Scorsese, intitolato Aldeas, l’ultimo sogno di Papa Francesco, verrà presentato in anteprima con una proiezione privata in Vaticano martedì, a un anno dalla morte del pontefice. Scholas Occurrentes, un movimento educativo cattolico globale fondato dal defunto Papa Francesco, ha diffuso alcune immagini in anteprima del film.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il film di Martin Scorsese su Papa Francesco. ‘Aldeas’ verrà presentato in Vaticano un anno dopo la sua morte Notizie correlate Papa Francesco, il ricordo ad un anno dalla morte, da Meloni a Papa Leone: ‘Raccogliamo la sua eredità ‘Un anno fa, nel giorno del compleanno di Roma,morivapapa Francescodopo un pontificato di 12 anni all’insegna dellamisericordia, della semplicità e... Scorsese in Vaticano: il film segreto che celebra il PapaTra le mura silenziose del Vaticano, una proiezione privata sta dando il via alla visione di un’opera cinematografica che celebra la memoria e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: 'Aldeas', il film di Scorsese su papa Francesco debutta in Vaticano; Martin Scorsese è l'unica cosa che si salva di Outcome - Hollywood non dimentica; Beef - Lo scontro 2, svelato il film di Martin Scorsese che ha ispirato la nuova stagione; Beef - Lo scontro 2, svelato il film di Martin Scorsese che ha ispirato la seconda stagione della serie tv. Il film di Martin Scorsese su papa Francesco. ‘Aldeas’ verrà presentato in Vaticano un anno dopo la sua morteIl cinema sposa la religione nel nuovo film documentario di Martin Scorsese, il maestro ... msn.com Martin Scorsese racconta il sogno finale di Papa Francesco, anteprima evento in VaticanoMartin Scorsese torna a confrontarsi con la spiritualità in un nuovo progetto cinematografico dedicato a Papa Francesco. Il film, intitolato Aldeas, the ... ciakmagazine.it Morning. 'Mean Streets' di Martin Scorsese (USA, 1973) - facebook.com facebook