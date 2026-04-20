Scorsese in Vaticano | il film segreto che celebra il Papa

All’interno delle mura del Vaticano, si è svolta una proiezione privata di un film che rende omaggio alla memoria e all’impegno sociale di una figura religiosa di rilievo. L’evento si è svolto in un ambiente riservato e ha coinvolto un pubblico selezionato. La pellicola, diretta da un regista noto, è stata presentata in modo esclusivo, senza una diffusione pubblica ufficiale.

Tra le mura silenziose del Vaticano, una proiezione privata sta dando il via alla visione di un’opera cinematografica che celebra la memoria e l’impegno sociale. A un anno dalla scomparsa del Pontefice argentino, Martin Scorsese presenta Aldeas, the Final Dream of Pope Francis, un progetto che intreccia la fede, il cinema e la missione educativa globale. Il movimento Scholas Occurrentes, che ha la sua nascita nel 2013 per favorire il dialogo tra i giovani attraverso l’arte filmica, ha diffuso le prime immagini di questa produzione. Il lavoro del regista è stato realizzato in diverse località, toccando l’Italia, il Gambia, l’Indonesia e la Città del Vaticano stessa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scorsese in Vaticano: il film segreto che celebra il Papa Notizie correlate Vaticano: Riforma di Papa Leone, a rischio l’incarico vaticano per il politico Chiorazzo e le sue entrate.La carriera politica di Angelo Chiorazzo, vice presidente del Consiglio regionale della Basilicata, subisce una battuta d'arresto a seguito di una... Leggi anche: Cambio di look per l'attore, che sta girando l'ultimo film di Martin Scorsese Contenuti di approfondimento Si parla di: ‘A tu lado’, al cinema il doc di Cristiano Regina sui giovani cubani. Martin Scorsese racconta il sogno finale di Papa Francesco, anteprima evento in VaticanoMartin Scorsese torna a confrontarsi con la spiritualità in un nuovo progetto cinematografico dedicato a Papa Francesco. Il film, intitolato Aldeas, the ... ciakmagazine.it In Vaticano la prima del film di Scorsese su Papa FrancescoIl nuovo film di Martin Scorsese su Papa Francesco sarà presentato in una proiezione privata in Vaticano domani, a un anno dalla morte del Pontefice argentino. (ANSA) ... ansa.it