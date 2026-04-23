Il Fegato di Piacenza conquista la California | viaggio in USA

Il Fegato di Piacenza sarà esposto nel 2026 al Legion of Honor di San Francisco, negli Stati Uniti. La mostra fa parte del progetto Piacenza Nexus, nato per promuovere la cultura e il patrimonio della città. La decisione è stata comunicata in occasione di un evento ufficiale, che ha annunciato anche altri interventi culturali e iniziative di valorizzazione del territorio. L’esposizione rappresenta un’occasione per mettere in evidenza un simbolo locale a livello internazionale.

? Cosa sapere Il Fegato di Piacenza sarà esposto al Legion of Honor di San Francisco nel 2026.. L'iniziativa rientra nel piano Piacenza Nexus per il rilancio culturale del territorio piacentino.. Il Fegato di Piacenza lascerà per la prima volta dal 1877 il territorio cittadino per raggiungere il Legion of Honor Museum di San Francisco, protagonista della mostra internazionale The Etruscans: From the Heart of Ancient Italy prevista dal 2 maggio al 20 settembre 2026. L’annuncio è giunto oggi pomeriggio presso la Sala dei Teatini, durante il momento conclusivo della presentazione di Piacenza Nexus, il piano di marketing territoriale promosso dal Comune.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Il Fegato di Piacenza conquista la California: viaggio in USA Notizie correlate Quattro morti e 3 trapianti di fegato dopo aver mangiato funghi velenosi in CaliforniaLe abbondanti piogge degli ultimi mesi in California hanno favorito la crescita dei funghi, compresi quelli velenosi e potenzialmente letali: decine... Trapianti di fegato: il primato di Pisa conquista la CoreaIl chirurgo Lorenzo Petagna, operante presso l'Unità operativa di Chirurgia epatica e del trapianto di fegato dell'Aou pisana, ha ricevuto un... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il Fegato di Piacenza va in mostra a San Francisco, mutuo da 2 milioni in corso per il Farnese; Il Fegato etrusco di Piacenza vola negli Stati Uniti: ambasciatore della città nel mondo; Il Fegato etrusco vola a San Francisco; Il Fegato di Piacenza vola a San Francisco: protagonista di una mostra internazionale. Il Fegato di Piacenza va in mostra a San Francisco, mutuo da 2 milioni in corso per il FarneseIl Comune sta lavorando a un finanziamento per rendere il museo «sempre più di carattere internazionale», mentre il prezioso reperto etrusco si sposta dalla città per la prima volta dal 1887: le novit ... ilpiacenza.it Il Fegato di Piacenza vola a San Francisco: protagonista di una mostra internazionaleSarà il celebre Fegato di Piacenza, reperto etrusco unico al mondo e simbolo della città, uno dei protagonisti della mostra internazionale The Etruscans: ... piacenzasera.it Il Fegato di Piacenza vola a San Francisco: protagonista di una mostra internazionale - Sarà il celebre Fegato di Piacenza, reperto etrusco unico al mondo e simbolo della città,... - PiacenzaSera x.com Un contadino a Piacenza trovò la mappa del cielo etrusco — ma sembrava un fegato. Era il 26 settembre 1877. Campi di Ciavernasco, vicino a Settima di Gossolengo, provincia di Piacenza. Un aratro colpisce qualcosa di duro. L'uomo si abbassa, raccoglie u - facebook.com facebook