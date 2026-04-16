Trapianti di fegato | il primato di Pisa conquista la Corea

Da ameve.eu 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un chirurgo italiano specializzato in trapianti di fegato ha ricevuto un riconoscimento a Seul, in Corea, per il suo contributo scientifico nel settore. L’intervento è stato effettuato presso un’unità operativa di un’azienda ospedaliera universitaria, dove il professionista lavora. La premiazione si è svolta durante un evento internazionale dedicato alla chirurgia epatica e ai trapianti.

Il chirurgo Lorenzo Petagna, operante presso l'Unità operativa di Chirurgia epatica e del trapianto di fegato dell'Aou pisana, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento internazionale a Seul per il suo contributo scientifico nel campo dei trapianti. Durante il recente congresso HBP Surgery Week 2026 & the 64th Annual Congress of KAHBPS, tenutosi tra il 26 e il 27 marzo, il professionista è stato insignito della menzione Distinguished Presentation Oral e ha ottenuto un travel grant. L'innovazione .🔗 Leggi su Ameve.eu

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