Trapianti di fegato | il primato di Pisa conquista la Corea

Un chirurgo italiano specializzato in trapianti di fegato ha ricevuto un riconoscimento a Seul, in Corea, per il suo contributo scientifico nel settore. L’intervento è stato effettuato presso un’unità operativa di un’azienda ospedaliera universitaria, dove il professionista lavora. La premiazione si è svolta durante un evento internazionale dedicato alla chirurgia epatica e ai trapianti.

Il chirurgo Lorenzo Petagna, operante presso l'Unità operativa di Chirurgia epatica e del trapianto di fegato dell'Aou pisana, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento internazionale a Seul per il suo contributo scientifico nel campo dei trapianti. Durante il recente congresso HBP Surgery Week 2026 & the 64th Annual Congress of KAHBPS, tenutosi tra il 26 e il 27 marzo, il professionista è stato insignito della menzione Distinguished Presentation Oral e ha ottenuto un travel grant. L'innovazione .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trapianti di fegato: il primato di Pisa conquista la Corea Notizie correlate Trapianti di fegato record. Pisa seconda in Italia: “Ecco il nostro segreto”Pisa, 9 aprile 2026 – Anche il 2025 è stato un anno record per i trapianti di fegato eseguiti a Pisa. Leggi anche: La Regione Campania rinnova i centri trapianti di rene e fegato. Ma aumenta i controlli Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: All’ospedale Papa Giovanni tre trapianti di fegato in meno di 48 ore nel weekend di Pasqua; Maratona non stop di trapianti in Emilia-Romagna, sette quelli effettuati nelle ultime 24 ore; Pasqua, tre trapianti di fegato in 48 ore a Bergamo. Al Papa Giovanni salvate tre vite; Trapianti di fegato record. Pisa seconda in Italia: Ecco il nostro segreto. Record trapianti in Puglia: 296 interventi in un anno. Il Policlinico di Bari primo in Europa per il cuoreNel 2025 balzo record nella regione che vede aumentare i trapianti d'organo del 32,7%. Nell'ospedale barese i tempi d'attesa sono più bassi della media nazionale. Decaro: La donazione è l'atto d'amor ... baritoday.it In Puglia 296 trapianti di organi nel 2025, +32,7%Nel 2025 in Puglia sono stati effettuati 296 trapianti contro i 223 del 2024, pari a un incremento del +32,7%. A trainare questo risultato sono in particolare i trapianti di cuore, passati da 73 nel 2 ... rainews.it Stefano Leoni, re degli effetti speciali di Sandokan con Can Yaman: «I trucchi sono come i trapianti di capelli. Quelli migliori non si vedono» - facebook.com facebook Sanità, crescono del 32% i trapianti di organi in Puglia. Ma ancora troppe opposizioni alla donazione x.com