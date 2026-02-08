Quattro morti e 3 trapianti di fegato dopo aver mangiato funghi velenosi in California

La pioggia abbondante degli ultimi mesi in California ha fatto crescere molti funghi, anche quelli velenosi. Alcune persone sono finite in ospedale dopo averli mangiati, e quattro di loro non ce l’hanno fatta. Tre hanno ricevuto un trapianto di fegato. La situazione è seria e le autorità avvertono i cittadini di fare attenzione.

Le abbondanti piogge degli ultimi mesi in California hanno favorito la crescita dei funghi, compresi quelli velenosi e potenzialmente letali: decine persone sono state gravemente intossicate, quattro delle quali sono morte.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

