Quattro morti e 3 trapianti di fegato dopo aver mangiato funghi velenosi in California

La pioggia abbondante degli ultimi mesi in California ha fatto crescere molti funghi, anche quelli velenosi. Alcune persone sono finite in ospedale dopo averli mangiati, e quattro di loro non ce l’hanno fatta. Tre hanno ricevuto un trapianto di fegato. La situazione è seria e le autorità avvertono i cittadini di fare attenzione.

Un grave episodio ha coinvolto una famiglia di Pietracatella, con la morte di madre e figlia dopo aver consumato pesce e funghi.

