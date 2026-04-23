Eurostat ha certificato che i conti pubblici del governo Meloni non hanno raggiunto gli obiettivi economici prefissati. Dopo aver sottoscritto e applicato il nuovo Patto di stabilità con la Commissione Europea, i risultati sono stati negativi. Nonostante l’adozione di misure rigorose, i dati ufficiali indicano una situazione finanziaria in difficoltà. La notizia conferma le difficoltà del governo nel rispettare gli impegni economici assunti.

Ultimi spiccioli Il deficit è 3,1 per cento in rapporto al Pil del 2025. L’esecutivo ambiva a raggiungere il 3% per dare più soldi alle lobby militari verso lo scostamento di bilancio. Il cortocircuito generato delle conseguenze della guerra, dall’austerità, dalle promesse del riarmo e da una crescita asfittica Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Dopo aver sottoscritto il nuovo Patto di stabilità con la Commissione Europea, e averlo applicato nella maniera più ortodossa e entusiasta, il governo Meloni ha mancato l’obiettivo di uscire dalla procedura di infrazione nel 2026 al quale ha legato la speranza di stanziare altri 15 miliardi di euro per le armi.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Il fallimento dei conti di Meloni certificato da Eurostat

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