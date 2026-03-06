Provinciali zero eletti sammaritani | il fallimento politico di Mirra è certificato

Le elezioni provinciali di domenica si sono concluse con un risultato chiaro: nessun candidato di Santa Maria Capua Vetere è stato eletto. La mancanza di rappresentanti sammaritani nelle istituzioni provinciali conferma un fallimento politico di lunga data, senza che siano stati eletti nuovi esponenti di quella comunità. La situazione evidenzia una perdita di rappresentanza per il territorio, che non vede più i propri esponenti nelle strutture amministrative superiori.

