Il dottor Stefano Dami nominato Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza della Asl Toscana sud est

Il 21 marzo 2026, la Asl Toscana sud est ha annunciato la nomina del dottor Stefano Dami come nuovo direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza. La comunicazione è stata resa nota dal direttore generale dell'azienda sanitaria, Marco. La scelta riguarda un professionista con esperienza nel settore e si inserisce nell'ambito delle recenti novità organizzative. La nomina sarà efficace a partire da subito.

Arezzo, 21 marzo 2026 – La dichiarazione del direttore generale della Asl Toscana sud est, Marco Torre: "Il Dipartimento Emergenza Urgenza è uno snodo cruciale dell’organizzazione sanitaria, chiamato a coordinare professionalità, competenze e percorsi assistenziali in contesti spesso complessi e ad alta intensità. In questo senso, la guida del dottor Dami, forte dell’esperienza maturata nella gestione dell’emergenza territoriale e nel coordinamento delle attività di soccorso sanitario, rappresenta un valore aggiunto importante, - dichiara il direttore generale della Asl Toscana sud est, Marco Torre. - Al dottor Dami affidiamo il compito di... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Il dottor Stefano Dami nominato Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza della Asl Toscana sud est» Articoli correlati Il dottor Carlo Milandri alla guida del Dipartimento oncologico della Asl Toscana Sud EstÈ il dottor Carlo Milandri il nuovo direttore del Dipartimento oncologico della Asl Toscana Sud Est. Asl Toscana nord ovest: il dottor Giovanni Grazi nuovo direttore del Dipartimento medicoIl dottor Giovanni Grazi è il nuovo direttore del Dipartimento medico della Asl Toscana nord ovest che succede al dottor Renato Galli, recentemente... Altri aggiornamenti su Stefano Dami Temi più discussi: Emergenza-urgenza Asl: Integrazione ospedale e territorio per risposte più tempestive; Il dottor Stefano Dami nominato direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza della Asl Toscana sud est; STEFANO DAMI NUOVO DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA DELLA ASL TSE; Stefano Dami nuovo direttore dell'Emergenza urgenza della Asl Toscana sud est. Il dottor Stefano Dami nominato direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza della Asl Toscana sud estStefano Dami entrerà in servizio all'Asl Tse dal 1° maggio 2026 per un incarico della durata di tre anni. Succede al dottor Mauro Breggia ... sienafree.it Sanità: Il dottor Stefano Dami nuovo direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza della AslIl dottor Stefano Dami nominato nuovo direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza della Asl Toscana sud est ... grossetonotizie.com Ultimo giorno il 30 aprile per il direttore dell’emergenza urgenza, volto storico dell’ospedale di Grosseto. Dal 1° maggio al suo posto il dottor Stefano Dami facebook Il dottor Stefano Dami nominato direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza della Asl Toscana sud est x.com