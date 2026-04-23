Il dipendente qualunque di fronte a certe cifre…

Negli ultimi dodici anni, alcune retribuzioni nel settore pubblico hanno raggiunto livelli molto elevati, senza limiti apparenti. Un dipendente qualsiasi si trova di fronte a cifre significative, che superano di gran lunga gli stipendi medi. Questa situazione si ripete in diverse amministrazioni, dove le retribuzioni più elevate sono state registrate e documentate nel corso del tempo.

Certe retribuzioni nelle sfere del pubblico non conoscono tetto. Limitiamoci a quest’ultima dozzina di anni. Nella primavera del 2014, con Renzi premier, lo stipendio di ogni dirigente pubblico doveva essere contenuto nel limite massimo di 240 mila euro lordi annui, che non sono proprio “bazzecole, quisquilie e pinzillacchere”, per dirla alla Totò. Quelli erano tempi di. tirar cinghia e di decurtazione sull’altare del debito pubblico sovrano. Nel febbraio scorso, a 6 mesi dalla bocciatura da parte della Consulta per questo argine, si è aperta la strada per un nuovo massimale con un pendolo oscillante tra i 300-360 mila euro. Come se nel frattempo si fosse transitati in anni di vacche grasse.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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