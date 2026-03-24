Dipendente del Teatro non rinnovata il ricorso è nullo | l' ex dipendente dovrà pagare le spese legali

La Giudice del lavoro respinge le richieste di Morena Morelli: nessun reintegro né risarcimento da 50mila euro. Bergamasco: "Il nostro operato è stato ineccepibile" Il Tribunale di Ferrara ha rigettato il ricorso presentato da Morena Morelli nei confronti della Fondazione Teatro Comunale. Sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 20 marzo scorso, la Giudice del lavoro Alessandra De Curtis ha definitivamente respinto le pretese della lavoratrice stagionale, il cui contratto a tempo determinato non era stato rinnovato dalla Fondazione Teatro nel settembre 2024. L’ex dipendente aveva proposto una vertenza individuale, chiedendo il... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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