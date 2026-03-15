Il massacro giudiziario di un cittadino qualunque cioè noi

Tra sette giorni si terrà il referendum sulla giustizia, una votazione che molti considerano tecnica ma che in realtà coinvolge direttamente i cittadini. Il voto riguarda una riforma importante, che può influenzare il sistema giudiziario. L’attenzione è alta, perché si tratta di una decisione che può cambiare aspetti fondamentali della nostra vita quotidiana.

Manca una settimana al referendum sulla giustizia. Questa votazione, che a molti può apparire tecnica, è in realtà una riforma essenziale, che ci riguarda da vicino. L’amministrazione della giustizia, infatti, non è semplicemente qualcosa per «i criminali»”, riguarda invece tutti i cittadini, soprattutto quelli innocenti. Perché essere anche solo sfiorati da un’indagine giudiziaria spesso comporta conseguenze incalcolabili sulla vita delle persone, spesso indipendentemente da quello che è poi l’esito di quel procedimento. Riformare il meccanismo che governa la magistratura, e che la valuta, e separare le carriere dei giudici da quelle dei pubblici ministeri (come accade in tutti i Paesi democratici e liberali) potrebbe rendere la giustizia un poco più giusta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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