All’UCI Cinemas di Parco Leonardo arriva Il Diavolo Veste Prada 2 | le date

Il 23 aprile 2026, nelle sale di UCI Cinemas di Parco Leonardo, Roma Est, Roma Porta di Roma e UCI Luxe Maximo, sarà proiettato il film “Il Diavolo Veste Prada 2”. L’evento prevede una serata dedicata allo stile e alla moda, offrendo agli spettatori un’esperienza diversa dal semplice cinema. Le date di programmazione e le location sono state comunicate ufficialmente, segnando il debutto del film nelle sale della capitale.

Roma, 23 aprile 2026 – Look da passerella e una serata all’insegna dello stile: con l’arrivo al cinema de “Il Diavolo Veste Prada 2”, UCI Cinemas Porta di Roma, Roma Est e Parco Leonardo e UCI Luxe Maximo trasformano la visione del film in una vera e propria esperienza fashion da condividere. Il sequel dell’iconico cult torna sul grande schermo con tutto il suo universo fatto di glamour, ambizione e ironia, rendendolo l’occasione ideale per una serata tra amiche all’insegna della moda e del divertimento. Un appuntamento perfetto per chi ama lo stile, le storie iconiche e, naturalmente, lo shopping. Dal 24 aprile al 10 maggio all’UCI Luxe...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Le icone sono tornate. Non perdere Il Diavolo Veste Prada 2 dal 29 Aprile solo al cinema. Notizie correlate UCI Cinemas di Parco Leonardo e Porta di Roma triplicano le proiezioni dei film candidati agli OscarDopo l’interesse registrato con l’annuncio della rassegna, UCI Cinemas aumenta gli appuntamenti. Il tour de Il diavolo veste Prada 2 continua: Miranda veste (anche) Prada, Andy sceglie la pelle. Tutti i look delle protagoniste: da Città del Messico a SeoulPer il primo appuntamento della giornata, ovvero la conferenza stampa, Anne Hathaway ha scelto ancora le ruches, così maxi e vaporose da creare delle... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Nel Lazio cinema a 2,50 euro per tutti (ma solo per pochi giorni); Lo chiamava Rock & Roll (2026); Lazio Terra di Cinema Days; Casa Laba sul grande schermo: fino al 7 maggio nei cinema di Brescia e Bergamo - BresciaToday. Michael all'Uci cinema: due giorni di eventi live al CampaniaIl Centro Commerciale Campania si prepara ad accogliere un evento straordinario in occasione dell’uscita nelle sale del biopic Michael, dedicato a una delle più grandi icone della musica mondiale. casertanews.it UCI Cinemas di Roma celebra Halloween con sorprese e una programmazione specialeA ottobre le sale UCI Cinemas di Roma celebreranno Halloween con una programmazione speciale, una rassegna ad hoc per gli appassionati dell’horror e promo con prezzi speciali. Per il mese della paura, ... romatoday.it FIUMICINO ONLINE - Cinema a 2,50 euro: torna “Lazio Terra di Cinema Days”. Dal 13 al 17 aprile biglietti scontati in 53 sale del Lazio, tra cui UCI Cinemas Parco Leonardo e Cineland Ostia ... Clicca qui https://www.fiumicino-online.it/articoli/attualita/cine - facebook.com facebook