Anche l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni alla prima londinese de “ Il Diavolo veste Prada 2 ”, il sequel (attesissimo) del film-cult del 2006 dedicato al mondo della moda, che segna il ritorno di Miranda, Andy, Emily e Nigel (magistralmente interpretati da Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci), sullo sfondo delle eleganti strade di New York e dei lussuosi uffici di Runway. L’influencer, la cui carriera è profondamente intrecciata al mondo del fashion, ha commentato così la pellicola: “Ragazzi, è un film così divertente. Lo amerete un sacco”. A Londra anche il cast, accolto dall’entusiasmo e dagli applausi della platea.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Diavolo veste Prada 2, Chiara Ferragni (in total black mozzafiato) alla prima londinese: “Che film, lo amerete”

Il Diavolo Veste Prada 2 | Teaser Trailer | Dal 29 Aprile al Cinema

Notizie correlate

Chiara Ferragni alla prima de Il Diavolo veste Prada 2: l’abito col fianco nudo è un nuovo revenge dressChiara Ferragni è volata a Londra per la prima europea de Il Diavolo veste Prada 2.

Chiara Ferragni, total black con spacco vertiginoso a DubaiDopo che è stata pubblicamente messa la parola “fine” sulla annosa questione Pandoro-Gate, la vita di Chiara Ferragni sembra aver ripreso il ritmo di...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Chiara Ferragni alla prima de Il Diavolo veste Prada 2: l'abito col fianco nudo è un nuovo revenge dress; Da Chiara Ferragni ad Anne Hathaway ed Emily Blunt: scollature vertiginose per Il diavolo veste Prada 2; Milano, città in fermento per l'uscita del Diavolo veste Prada; Runway è finalmente reale: la rivista de Il Diavolo veste Prada arriva in edicola (e online).

Chiara Ferragni alla prima de Il Diavolo veste Prada 2: l’abito col fianco nudo è un nuovo revenge dressManca ormai pochissimo all'uscita de Il Diavolo veste Prada 2 e il cast è alle prese con il tour promozionale in giro per il mondo. Ieri, ad esempio, Londra ha ospitato la prima europea del film: l'ev ... fanpage.it

Il Diavolo veste Prada 2, Chiara Ferragni (in total black mozzafiato) alla prima londinese: Che film, lo amereteL’imprenditrice digitale a Londra per il sequel dell’iconico film del 2006 tra selfie, gadget a tema e look ricercato. Poi lo scatto con Donatella Versace: La regina. La pellicola (girata anche a Mi ... ilgiorno.it

Dal Pandoro Gate alla ripresa La reputazione di Chiara Ferragni risale a 68/100, in netto miglioramento rispetto al minimo di 22. Il ritorno nel mondo del lusso e una comunicazione più strategica stanno dando segnali positivi. Resta ancora da rafforzare la - facebook.com facebook