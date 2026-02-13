Chiara Ferragni si è mostrata a Dubai indossando un abito nero con uno spacco molto profondo, attirando l’attenzione dei fotografi. La presenza della influencer in città coincide con la fine della lunga polemica sul caso Pandoro-Gate, che ora pare essere dimenticata. La fashion blogger ha scelto un look elegante e audace, perfetto per una serata di gala.

Dopo che è stata pubblicamente messa la parola “fine” sulla annosa questione Pandoro-Gate, la vita di Chiara Ferragni sembra aver ripreso il ritmo di una volta: quello del successo. Dopo aver rimediato una fruttuosa collaborazione con Guess ed essersi seduta in front row da Schiaparelli a Parigi, la regina delle Influencer è volata a Dubai per portarci il suo brand di make-up. E quale miglior modo di festeggiare questo bel traguardo, se non sfoderando un mix letale di femminilità e sicurezza in sé? Chiara Ferragni inarrestabile a Dubai: il look ad alto tasso di sensualità. Chiara Ferragni è tornata alla carica: adesso il suo marchio di bellezza — Chiara Ferragni Brand — è stato espanso fino agli Emirati Arabi, più precisamente reso disponibile in più beauty store di Dubai. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chiara Ferragni, total black con spacco vertiginoso a Dubai

Dopo la recente proscioglimento, Chiara Ferragni si trova ad affrontare un nuovo capitolo della sua vita.

