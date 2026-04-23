A Londra si tiene la première del sequel del film famoso, con i protagonisti arrivati in città. Durante l’evento, gli attori hanno sfoggiato abiti diversi: uno ha scelto uno stile sobrio, un altro ha puntato su dettagli ricamati e pizzi, mentre un altro ancora ha preferito look più lineari. La serata ha visto protagonisti diversi outfit, confermando l’attenzione per la moda anche fuori dal set.

Tra le regine del red carpet troviamo ovviamente lei, Anne Hathaway che, archiviato il romanticismo e le pennellate rosso fuoco della prima newyorkese, per la tappa londinese ha sfoderato un sinuoso long dress blu navy, caratterizzato da dettagli see through, maxi bottoni e paillettes sul corpetto per un tocco bling bling. A completare la creazione d'archivio griffata Atelier Versace, una gonna in velluto con tanto di strascico e maxi spacco. Per un perfetto mix di sensualità e glamour. Per il secondo appuntamento della serata, il party, Andy ha optato per un veloce cambio look, scegliendo un vaporoso abito su misura a righe bianche e nere griffato Louis Vuitton.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il diavolo veste Prada 2 arriva a Londra: Miranda brilla nella notte, Andy sceglie le righe, Emily opta per pizzi e ricami (ma non solo). Tutti i look dei protagonisti

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