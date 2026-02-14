Impronte da Schifanoia in mostra Riccardo Mayr svela i capolavori

Riccardo Mayr ha aperto una mostra dedicata alle impronte di Schifanoia, portando alla luce dettagli nascosti delle sue opere più antiche. Il curatore ha scelto di mettere in evidenza tracce e segni lasciati nel tempo, rivelando come queste testimonianze possano raccontare storie di secoli passati. Tra i pezzi esposti, si possono vedere incisioni e dettagli che spesso sfuggono all’occhio, ma che ora si svelano grazie a tecniche di approfondimento visivo.

Un dialogo tra epoche, una stratificazione di sguardi che attraversa i secoli e riattiva la memoria visiva della città. È stata inaugurata negli spazi di Casa Ariosto la mostra " Impronte da Schifanoia ", il nuovo progetto dell'artista ferrarese Riccardo Mayr, nato dal confronto con il ciclo decorativo del Salone dei Mesi di Palazzo Schifanoia, capolavoro del Rinascimento estense. Non a caso l'inaugurazione si è svolta proprio nella residenza ariostesca. Ariosto, con le sue scritture, sapeva dare voce alle emozioni e, come ha sottolineato la moglie di Mayr, "l'arte, prima di essere spiegate è sentita".