Decreto Sicurezza 2026 approvate in Cdm le nuove misure dal fermo preventivo allo scudo penale | le novità

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto Sicurezza. Le misure sono immediate: dal rafforzamento del fermo preventivo alla protezione penale, passando per norme più severe su migranti e vendita di coltelli ai minorenni. Le novità sono pronte ad entrare in vigore, con l’obiettivo di rafforzare l’ordine pubblico.

