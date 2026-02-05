Decreto Sicurezza 2026 approvate in Cdm le nuove misure dal fermo preventivo allo scudo penale | le novità
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto Sicurezza. Le misure sono immediate: dal rafforzamento del fermo preventivo alla protezione penale, passando per norme più severe su migranti e vendita di coltelli ai minorenni. Le novità sono pronte ad entrare in vigore, con l’obiettivo di rafforzare l’ordine pubblico.
Decreto sicurezza "riscritto" dal Quirinale, fermo preventivo con riscontri oggettivi, scudo penale esteso ai cittadini, testo in Cdm
Il presidente Mattarella ha firmato alcune modifiche al decreto sicurezza del governo.
Decreto sicurezza, ecco la bozza: il fermo preventivo è un «accompagnamento». Sì allo scudo penale ma esteso a tutti i cittadini
Domani il governo porta in Consiglio dei ministri la nuova bozza del decreto sicurezza.
NUOVO DECRETO SICUREZZA: LA SINISTRA: LEGGI DA STATO DI POLIZIA
