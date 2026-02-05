Decreto Sicurezza 2026 approvate in Cdm le nuove misure dal fermo preventivo allo scudo penale | le novità

Da fanpage.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto Sicurezza. Le misure sono immediate: dal rafforzamento del fermo preventivo alla protezione penale, passando per norme più severe su migranti e vendita di coltelli ai minorenni. Le novità sono pronte ad entrare in vigore, con l’obiettivo di rafforzare l’ordine pubblico.

Il Cdm ha appena varato il nuovo decreto Sicurezza. Dal fermo preventivo allo lo scudo penale, fino alla stretta su migranti e vendita di coltelli ai minori, ecco cosa prevede. Saltano la cauzione per gli organizzatori dei cortei e la cosiddetta "norma Almasri". Nel dettaglio tutte le novità.

