Il curriculum del propagandista russo Solovyov | il docufilm su Mussolini e la riabilitazione del fascismo

Un noto conduttore televisivo russo, noto per aver espresso giudizi offensivi nei confronti di un'esponente politica italiana, ha attirato l'attenzione pubblica anche per un cortometraggio dedicato a un dittatore italiano. Il film, considerato da alcuni come un omaggio al passato fascista, ha sollevato reazioni contrastanti e acceso discussioni sui contenuti e sulle intenzioni del protagonista. La sua attività si caratterizza anche per un passato di interventi pubblici contro figure politiche europee.

Il conduttore televisivo che ha attaccato Giorgia Meloni con insulti e definendola "fascista e complice di crimini fascisti" ammira Mussolini e fu al centro di una polemica per un suo cortometraggio agiografico sul duce.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Gli insulti a Giorgia Meloni del conduttore e propagandista russo Solovyov: “Fascista putt…”Vladimir Solovyov, presentatore russo filogovernativo, nel corso di una puntata del suo programma ha insultato pesantemente Giorgia Meloni.

Chi è Vladimir Solovyov, il conduttore e propagandista russo che ha insultato Meloni62 anni, conduttore e giornalista al servizio della tv di Stato russa, ieri Vladimir Solovyov ha insultato Meloni costringendo la Farnesina a...

Una raccolta di contenuti

Si parla di: Chi è Solovyov, il noto anchor della tv russa fedelissimo di Putin che insulta Meloni.

Il curriculum del propagandista russo Solovyov: il docufilm su Mussolini e la riabilitazione del fascismoVladimir Rudolfovich Solovyov è un ammiratore di Benito Mussolini. In un suo docufilm lo definisce uomo molto coraggioso e leader indipendente. Il duce del fascismo non ebbe mai potere assoluto, ... fanpage.it

Chi è Vladimir Solovyov, il conduttore e propagandista russo che ha insultato Meloni62 anni, conduttore e giornalista al servizio della tv di Stato russa, ieri Vladimir Solovyov ha insultato Meloni costringendo la Farnesina a convocare ... fanpage.it