Chi è Vladimir Solovyov il conduttore e propagandista russo che ha insultato Meloni

Vladimir Solovyov, 62 anni, è un conduttore e giornalista che lavora per la televisione di Stato russa. Ieri, durante una trasmissione, ha rivolto insulti alla premier italiana, portando la Farnesina a convocare l’ambasciatore russo in Italia. Solovyov è noto per il suo ruolo di opinionista e commentatore nei programmi televisivi ufficiali russi, spesso coinvolto in tematiche di politica internazionale.

62 anni, conduttore e giornalista al servizio della tv di Stato russa, ieri Vladimir Solovyov ha insultato Meloni costringendo la Farnesina a convocare l'ambasciatore russo in Italia. Di origini ebraiche, sposato tre volte e con otto figli, dal 1999 Solovyov conduce diversi programmi tv ed è riconosciuto come il principale propagandista di Putin.🔗 Leggi su Fanpage.it

Solovyev, chi è il conduttore russo che ha insultato Giorgia Meloni: la vicinanza con Putin

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