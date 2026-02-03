Promozione Cuoiopelli risalita controcorrente Girone di ritorno a ritmo della vetta

La Cuoiopelli sta facendo una buona risalita in classifica. Dopo i quattro punti di penalizzazione inflitti all’inizio stagione, i biancorossi conciari stanno recuperando terreno, come un fiume in piena che risale controcorrente. La squadra sta giocando un girone di ritorno a ritmo da vetta, puntando a colmare il divario e tornare in zona playoff.

La Cuoiopelli risale la classifica. Con i quattro punti di penalizzazione decisi a inizio stagione dal comitato regionale della Figc per mancati pagamenti pregressi, quella dei biancorossi conciari sembra quasi una rimonta controcorrente, come i salmoni quando risalgono i fiumi per deporre le uova. Una fatica enorme, ma ripagata, quella della squadra di Enrico Pertici, che nel girone di ritorno viaggia a ritmo di Mobilieri Ponsacco, primi in classifica incontrastati, ma che a Santa Croce hanno subito la prima e unica sconfitta della stagione. I ragazzi terribili di Pertici hanno conquistato in cinque partite (tre in trasferta e due in casa) dieci punti (3 vittorie contro Invicta Sauro e Mobilieri in casa e Cerbaia in trasferta, un pareggio sul terreno dei Colli Marittimi e una sconfitta in trasferta sul campo del Ginestra Fiorentina).

