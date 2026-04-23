Il crac della Metalmeccanica | assolto il liquidatore

Quattro persone sono state chiamate davanti al giudice nell'ambito di un'inchiesta sul fallimento di alcune società del settore metalmeccanico nella regione, tra cui quella chiamata Metalmeccanica Agrigentina. L'indagine si concentra su operazioni di cessione di quote societarie senza pagamento di prezzo, con l'obiettivo di evitare il pagamento di imposte. Il liquidatore di una delle società coinvolte è stato assolto durante l'udienza preliminare.

Cessioni di quote societarie senza pagamento di prezzo per sottrarsi al fisco. È questa l'accusa al centro dell'inchiesta sul crac della Metalmeccanica Agrigentina e di altre società collegate, che ha portato quattro persone davanti al giudice per l'udienza preliminare.Salvatore Marrelli, 47 anni.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Notizie correlate

Solofra, reflui industriali nel fiume Sarno: denunciato il liquidatore della rete fognariaSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini...

Il crac da 19 milioni e il fallimento di una Fondazione a Catanzaro: arrestato Zummo, presidente della KarolL'imprenditore palermitano Marco Zummo, presidente della Karol (realtà sanitaria privata), è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari dagli uomini...

Contenuti e approfondimenti

Si parla di: Tortolì, la condotta irrigua è rotta: il Consorzio di bonifica aziona le autobotti - L'Unione Sarda.it.

Il crac della Metalmeccanica: assolto il liquidatoreSalvatore Marrelli prosciolto dall'accusa di frode fiscale. Rinviati a giudizio Salvatore La Porta, presidente dell'Akragas, e altri due imputati ... agrigentonotizie.it

La crisi della metalmeccanica: quasi mille vertenze e 115 mila lavoratori coinvoltiSono più di 115 mila i metalmeccanici coinvolti nella crisi del comparto. Un dato che nel 2025 è aumentato di 11.946 unità rispetto all’anno precedente, quando ci si fermava a 103 mila persone. Una ... corriere.it