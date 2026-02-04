Solofra reflui industriali nel fiume Sarno | denunciato il liquidatore della rete fognaria

I Carabinieri Forestali hanno scoperto scarichi di reflui industriali nel fiume Sarno, provenienti dal polo conciario di Solofra. Hanno sequestrato un pozzetto e avviato nuove indagini per capire chi controlla e chi inquina. Il liquidatore della rete fognaria è stato denunciato.

I Carabinieri Forestali scoprono scarichi abusivi nel polo conciario: sequestrato un pozzetto e avviate nuove indagini sull’inquinamento del Sarno. Proseguono i controlli dei Carabinieri contro l’inquinamento del fiume Sarno, uno dei corsi d’acqua più compromessi del territorio campano. I militari del Nucleo Forestale di Serino, insieme ai colleghi dell’Arma territoriale, hanno effettuato verifiche nel comune di Solofra, cuore del polo conciario irpino, individuando uno scarico illecito di reflui industriali. Reflui industriali nel Sarno: scoperta una perdita dalla rete fognaria. Durante il sopralluogo, i Carabinieri hanno accertato la fuoriuscita di reflui da un pozzetto di ispezione della rete fognaria industriale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Solofra, reflui industriali nel fiume Sarno: denunciato il liquidatore della rete fognaria Approfondimenti su Solofra Fiume Sarno Scarichi industriali nel fiume Sarno, scatta una denuncia I Carabinieri del Nucleo Forestale e quelli dell’Arma territoriale hanno scoperto scarichi di reflui industriali nel fiume Sarno. Solofra, contrasto all'inquinamento del fiume Sarno: sequestrata un'azienda I Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, insieme ai colleghi dell’Arma territoriale, hanno sequestrato un’azienda a Solofra. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Solofra Fiume Sarno Argomenti discussi: Inquinamento del fiume Sarno sequestrata un’azienda. Solofra - Inquinamento fiume Sarno - Denunciata una persona per scarico di reflui industriali& Nell’ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto dell’inquinamento del fiume Sarno, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, a ... tusinatinitaly.it Reflui industriali nel fiume Sarno, blitz dei carabinieri tra Solofra e Serino: sequestrato un pozzettoBlitz anti inquinamento sul fiume Sarno: i carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, hanno individuato a Solofra una fuoriuscita di reflui industri ... corriereirpinia.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.