Il crac da 19 milioni e il fallimento di una Fondazione a Catanzaro | arrestato Zummo presidente della Karol

Marco Zummo, presidente della Karol, è stato arrestato a causa di un fallimento da 19 milioni e del collasso di una Fondazione a Catanzaro. La Guardia di Finanza ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare, collegando il suo ruolo alla crisi finanziaria causata da gestioni discutibili. L’indagine ha portato alla scoperta di irregolarità che hanno contribuito al dissesto economico. Zummo si trova ora agli arresti domiciliari, mentre proseguono le verifiche sulle responsabilità.

L'imprenditore palermitano Marco Zummo, presidente della Karol (realtà sanitaria privata), è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari dagli uomini del comando provinciale della guardia di finanza di Catanzaro, nell'ambito di un'indagine di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo calabrese che riguarda il fallimento della onlus Fondazione Betania. Oltre a Zummo sono altri sette gli indagati. Secondo quanto emerso dalle indagini, la onlus, in stato di liquidazione e attiva nei servizi socio-sanitari e assistenziali per anziani e persone con disabilità, “è stata oggetto di condotte distrattive realizzate dai membri del Cda in concorso con l'imprenditore palermitano - spiegano dalla guardia di finanza -. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Banca popolare di Bari, crac: Marco e Gianluca Jacobini, condanna a risarcire 109 milioni di euro complessivi Tribunale, coinvolte altre 14 persone e una società per una richiesta totale di risarcimento da 122 milioniIl Tribunale ha condannato Marco e Gianluca Jacobini a risarcire complessivamente 109 milioni di euro in relazione al fallimento della Banca Popolare di Bari.

