Il coraggio di San Giorgio contro chi alimenta divisioni | il messaggio di Pazzano per la festa patronale

In occasione della festa del patrono cittadino, il candidato sindaco ha rivolto gli auguri alla comunità, richiamando la figura di San Giorgio e la sua vittoria sul drago. Ha sottolineato il valore del coraggio e l'importanza di unire le forze contro chi alimenta divisioni all’interno della città. Durante l’evento, sono stati distribuiti i tradizionali ramoscelli e si sono svolte le celebrazioni religiose, con la partecipazione di numerosi cittadini.