Il coraggio di San Giorgio contro chi alimenta divisioni | il messaggio di Pazzano per la festa patronale
In occasione della festa del patrono cittadino, il candidato sindaco ha rivolto gli auguri alla comunità, richiamando la figura di San Giorgio e la sua vittoria sul drago. Ha sottolineato il valore del coraggio e l'importanza di unire le forze contro chi alimenta divisioni all’interno della città. Durante l’evento, sono stati distribuiti i tradizionali ramoscelli e si sono svolte le celebrazioni religiose, con la partecipazione di numerosi cittadini.
In occasione della festa del patrono cittadino, San Giorgio, il candidato sindaco Saverio Pazzano rivolge i suoi auguri alla città richiamando la storia del soldato-santo che sconfisse il drago, per offrire una riflessione sul presente e sul modo in cui una comunità può scegliere di affrontare le.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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