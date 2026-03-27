Durante la festa patronale si è verificato un episodio di violenza tra due persone, con uno dei coinvolti che ha inviato un messaggio telefonico in cui afferma:

BRINDISI - “Compà, dopo dobbiamo parlare faccia a faccia io e te. Non è che ti metti in mezzo a discussioni che non c'entrano un cazzo con te. Ti può essere amico, ti può essere coso, ma non ci alziamo buono e buono la mattina per storpiare i ragazzi a capocchia. C'è un perché con un cristiano, io sto con quel cristiano e quelli sono ragazzi che lavorano per me. Però poi ci vediamo, poi fate i coraggiosi quando ci vediamo faccia a faccia, capito?”. Il messaggio audio viene inviato tramite social, il 29 giugno 2024, giorno della festa patronale a San Pietro Vernotico. Qualche ora prima un ragazzo era stato pestato brutalmente. Chi riceve il messaggio è un amico della vittima. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Pestaggio alla festa patronale, il messaggio: "C'è un perché con un cristiano"

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