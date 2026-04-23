Il consorzio degli Ambulanti di Forte dei Marmi a Campi Bisenzio

Da firenzetoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Campi Bisenzio torna l’evento degli Ambulanti di Forte dei Marmi, previsto in una data ancora da definire. L’iniziativa, organizzata dal consorzio che rappresenta i venditori ambulanti, propone una selezione di bancarelle con prodotti di vario genere. La manifestazione si svolge in un’area delimitata e si distingue per la presenza di espositori ufficiali, riconoscibili dal marchio e dal rispetto delle regole del format originale.

A grande richiesta tornano a Campi Bisenzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi! Un evento unico ed esclusivo, da non confondere con le tante velleitarie imitazioni, che porta con sé l’energia e lo stile inconfondibile del vero format originale. La zona della Città Metropolitana di Firenze, ancora.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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