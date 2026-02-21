Il consorzio degli ambulanti di Forte dei Marmi a Parma domenica 1° marzo

Il consorzio degli ambulanti di Forte dei Marmi ha scelto Parma per la prima uscita stagionale domenica 1° marzo, portando con sé le bancarelle di alta qualità più note d’Italia. La manifestazione si svolge nel quartiere centrale, attirando molti visitatori e appassionati di prodotti artigianali. La presenza degli ambulanti, con le loro merci selezionate, rappresenta un’occasione per scoprire le novità e il meglio del mercato. La giornata promette di essere vivace e ricca di sorprese.

Si comincia a pensare al "cambio di stagione" e dunque arriva propizia la presenza de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, le bancarelle del mercato di qualità più famoso d'Italia (da non confondere con alcuni tentativi di imitazione del loro originale format che circolano in regione), che, dopo tanti successi in giro per la Penisola, tornano a grandissima richiesta in città con il loro show itinerante, all'insegna del meglio del Made in Italy artigianale e delle ultime tendenze della moda. L'originale Consorzio degli ambulanti di Forte dei Marmi a PisaIl Consorzio degli Ambulanti di Forte dei Marmi torna a Pisa, portando il tradizionale mercato di alta qualità che li distingue.