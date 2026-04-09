Quando si spegneranno i riscaldamenti a Milano e cosa fare se torna il freddo

A Milano, tra pochi giorni, sarà disattivata la rete di riscaldamento. La decisione coincide con l’arrivo delle prime giornate calde, come stabilito dal Comune. La fine dell’accensione dei caloriferi avviene secondo un calendario prefissato, che segna la conclusione della stagione di riscaldamento. In caso di freddo improvviso, si può ricorrere a soluzioni alternative per mantenere il comfort domestico.

Tra pochi giorni a Milano verranno spenti i riscaldamenti. L'arrivo delle prime giornate calde coincide con la data fissata dal Comune per la ‘chiusura’ della stagione dei caloriferi accesi. Il 15 aprile, infatti, nel territorio di Milano (ma anche nella maggior parte delle città della Lombardia). 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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A Milano riscaldamenti spenti dal 15 aprile: le regole in caso di freddo (e cosa dicono le previsioni meteo)Milano, 9 aprile 2026 – Tra meno di una settimana a Milano (come in quasi tutta la Lombardia) scatterà lo spegnimento dei riscaldamenti.

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