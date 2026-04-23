Il Comitato Valore Sambenedettese ha sottolineato che il commercio cittadino si trova in una situazione di emergenza e necessita di interventi immediati. Durante il dibattito elettorale, il comitato ha richiesto ai candidati sindaco di presentare un piano concreto per affrontare le difficoltà del settore. La questione è stata al centro delle discussioni pubbliche, con particolare attenzione alle strategie da adottare per rilanciare l’attività commerciale locale.

"Il commercio cittadino è in emergenza. E va messo al centro del dibattito politico". A rilanciare il tema è il Comitato Valore Sambenedettese, che interviene nel confronto in corso a San Benedetto chiedendo ai candidati sindaco un piano concreto per affrontare la crisi del commercio. Il Comitato lega la questione commerciale a quella, già molto discussa, dell’emergenza abitativa e della qualità del vivere urbano. Quartieri vissuti tutto l’anno, viene sottolineato, favoriscono relazioni stabili, comunità e vita tra gli edifici. In questo quadro si inserisce anche lo svuotamento della città, che pesa sulle attività economiche. Secondo Pietro Canducci, portavoce del Comitato, il problema non può essere affrontato in modo superficiale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il commercio è in emergenza, va aiutato subito"

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