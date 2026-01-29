Nuovi passi avanti per la rete ciclabile | potenziamento e collegamenti in città

ecco che in città si muovono i lavori per rafforzare la rete ciclabile. Dopo il procedimento avviato lo scorso ottobre, il progetto si aggiorna e si amplia, con l’obiettivo di collegare meglio le varie zone e rendere più sicura la mobilità su due ruote. I lavori continuano senza sosta, con l’intento di offrire ai cittadini un’alternativa valida all’auto e migliorare la qualità della vita in città.

Prosegue il procedimento unico avviato lo scorso ottobre, con un progetto aggiornato sulla base dei contributi ricevuti. Le modifiche riguardano in particolare la localizzazione e il tracciato dell'infrastruttura ciclabile di via Pomposa. Per garantire la piena conoscenza del procedimento e.

