Collegamenti gratuiti verso le marine | potenziamento del trasporto per l' estate

Arrivano buone notizie per chi vuole trascorrere le vacanze a Carovigno. La prossima estate, ci saranno collegamenti gratuiti verso le marine, così residenti e turisti potranno raggiungere le spiagge senza dover pensare a parcheggi o traffico. L’amministrazione ha deciso di potenziare il trasporto pubblico per facilitare le uscite in spiaggia e rendere più semplice l’accesso alle zone marine.

CAROVIGNO - Buone notizie per residenti e turisti che la prossima estate vorranno raggiungere le marine di Carovigno, senza preoccuparsi di auto e parcheggi. Il Comune, nella giornata di oggi, giovedì 5 febbraio, ha infatti confermato il servizio di navetta gratuita che collegherà il centro.🔗 Leggi su Brindisireport.it Approfondimenti su Carovigno Marine Prima nave Evergreen alla Tcr: "Potenziamento dei collegamenti" Domenica scorsa, al terminal container di Ravenna, è approdata la nave Evergreen ’Ever Chart’ di Evergreen Marine Corporation, compagnia taiwanese. Nuovi passi avanti per la rete ciclabile: potenziamento e collegamenti in città ecco che in città si muovono i lavori per rafforzare la rete ciclabile. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Carovigno Marine Argomenti discussi: Tram sospeso tutto il giorno in via Guizza: guasto idrico, lavori in corso. Per ventiquattro ore l’Italia ferroviaria sarà di fatto divisa in due Stop ai treni sulla direttrice nord-sud a Firenze, con bus navetta gratuiti attivi tra Campo di Marte e Rifredi per garantire i collegamenti facebook

