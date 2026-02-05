Collegamenti gratuiti verso le marine | potenziamento del trasporto per l' estate

Da brindisireport.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivano buone notizie per chi vuole trascorrere le vacanze a Carovigno. La prossima estate, ci saranno collegamenti gratuiti verso le marine, così residenti e turisti potranno raggiungere le spiagge senza dover pensare a parcheggi o traffico. L’amministrazione ha deciso di potenziare il trasporto pubblico per facilitare le uscite in spiaggia e rendere più semplice l’accesso alle zone marine.

CAROVIGNO - Buone notizie per residenti e turisti che la prossima estate vorranno raggiungere le marine di Carovigno, senza preoccuparsi di auto e parcheggi. Il Comune, nella giornata di oggi, giovedì 5 febbraio, ha infatti confermato il servizio di navetta gratuita che collegherà il centro.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

