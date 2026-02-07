Gennaro Villani | il respiro del colore tra Napoli e Parigi

Gennaro Villani torna a essere al centro dell’attenzione con una mostra a Napoli. Presso la casa d’aste “Errico” sono esposti fino al 21 febbraio i suoi quadri, che mostrano il suo modo di catturare il colore e il respiro tra Napoli e Parigi. L’artista, considerato uno dei volti più importanti del Novecento napoletano, si mette in mostra con le sue opere, tra tecniche e atmosfere che uniscono due città e due mondi diversi.

di Roberta Verde Presso gli spazi della casa d’aste “Errico”, saranno esposti fino al 21 febbraio i lavori dell’artista Gennaro Villani, figura di spicco del Novecento napoletano. Ammirandone le opere, di una luminosità vibrante, si percepisce chiaramente la costante attenzione che l’artista riservava al mondo che lo circondava. Famoso in particolar modo per i paesaggi, Villani ha avuto anche occasione di indagare e rappresentare il dramma umano come nel “Minatore ferito”, opera dal forte impatto emotivo che gli valse il consenso critico del suo maestro Michele Cammarano. Ma la parte più consistente del corpus è costituita dai disegni, vere e proprie testimonianze del suo privato; l’occhio del visitatore si perde tra schizzi ritraenti ora paesaggi, ora allievi dell’Accademia, ora conoscenti e parenti.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Gennaro Villani Il Novecento napoletano riscoperto: Gennaro Villani in mostra alla Errico Galleria Casa d’Asta La Errico Galleria Casa d’Asta apre una mostra dedicata a Gennaro Villani, uno degli artisti più significativi del Novecento napoletano. Pallanuoto A2 femminile, scocca l'ora del debutto per la Cosma Vela Ancona: esordio in casa contro la Villani Napoli Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Gennaro Villani Quella memoria raccolta, l’eredità di Gennaro VillaniGennaro Villani (Napoli 1885 – 1948) è, probabilmente, il più sapiente interprete del Novecento napoletano. Sublime espressione del grigio partenopeo, elemento sicuramente emblematico della pittura lo ... ilroma.net Il Novecento napoletano riscoperto: Gennaro Villani in mostra alla Errico Galleria Casa d’AstaLa Errico Galleria Casa d’Asta prosegue il suo percorso di riscoperta e valorizzazione degli artisti che hanno segnato il Novecento napoletano. Protagonista della nuova esposizione è Gennaro Villani ( ... ildenaro.it Il presidente del Foggia, Gennaro Casillo, commenta il calciomercato invernale a LaCasadiC.com: “L’obiettivo è mantenere l’equilibrio, Liguori ci darà qualità. Siamo orgogliosi dell’entusiasmo che abbiamo riportato” Che voto dai al mercato rossonero facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.