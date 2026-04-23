Il circuito e le prime corse sulle strade piacentine | torna Aperimeccanica
Dopo il successo della prima serata, torna Aperimeccanica, il format ideato da Epocar in collaborazione con associazioni e realtà locali. La manifestazione prevede corse sui circuiti e sulle strade piacentine, unendo passione motoristica e momenti di incontro tra appassionati. La prima edizione ha riscosso un buon riscontro, portando numerosi partecipanti e pubblico lungo il percorso. La seconda serata è prevista nelle prossime settimane.
Dopo il successo della prima serata, torna Aperimeccanica, il format ideato da Epocar in collaborazione con associazioni e realtà del territorio, che unisce cultura motoristica e momenti di aggregazione.Il secondo appuntamento, in programma il 7 maggio all’Osteria della Balera, sarà dedicato al.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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