Il circuito e le prime corse sulle strade piacentine | torna Aperimeccanica

Dopo il successo della prima serata, torna Aperimeccanica, il format ideato da Epocar in collaborazione con associazioni e realtà locali. La manifestazione prevede corse sui circuiti e sulle strade piacentine, unendo passione motoristica e momenti di incontro tra appassionati. La prima edizione ha riscosso un buon riscontro, portando numerosi partecipanti e pubblico lungo il percorso. La seconda serata è prevista nelle prossime settimane.