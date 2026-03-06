Pogacar | Le Strade Bianche tra le mie corse preferite conto di essere al top

Tadej Pogacar si prepara a gareggiare nella ventesima edizione delle Strade Bianche, che si svolgerà prossimamente. Il ciclista sloveno ha dichiarato che questa corsa tra le sue preferite. Si aspetta di essere al massimo della forma e di affrontare l’evento con determinazione. La gara si avvicina e l’attenzione è tutta rivolta alla sua partecipazione.

La ventesima edizione delle Strade Bianche si prospetta intorno a una figura dominante: Tadej Pogacar. Il campione sloveno arriva al via con l’obiettivo di replicare i successi recenti e di proseguire un ciclo di vittorie che ha già segnato la corsa toscana. L’attenzione resta alta, guidata da una forma costante e da una determinazione orientata a confermare la leadership su un percorso che continua a stupire per spettacolarità e imprevedibilità. Il corridore della UAE Team Emirates si presenta al via con una stagione pronta a proseguire il ciclo di successi nelle Strade Bianche. Tre vittorie nelle edizioni 2022, 2024 e 2025 hanno consolidato il suo ruolo di riferimento assoluto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Strade Bianche 2026, Pogacar al debutto stagionale: "Felice di rimettermi in gioco"Roma, 3 marzo 2026 - La stagione ciclistica si è avviata ormai diverse settimane fa, ma all'appello di coloro che hanno già debuttato mancano diversi...

POGACAR VINCE IL LOMBARDIA 2025, LO SCATTO DECISIVO #tadejpogacar

Strade bianche, Pogacar a caccia del poker. Tutti i possibili protagonistiGrande attesa per le gare che apriranno la stagione ciclistica italiana: lo sloveno grande favorito dopo tre successi su tre partecipazioni ... corrieredellosport.it

Wout Van Aert alla vigilia delle Strade Bianche: Bello tornare a gareggiare in Italia, domani vedremo la mia preparazioneManca ormai sempre meno all'appuntamento con le Strade Bianche 2026. La corsa toscana, da anni considerata una delle prime grandi classiche della ... oasport.it

POGACAR FA GIÀ PAURA! L'anno scorso, alla Milano-Sanremo 2025, sulla Cipressa andò vicino all'impresa: scalata in 8'57" con Van der Poel. In questa settimana di avvicinamento alla Strade Bianche, il campione del mondo è tornato ad allenarsi proprio - facebook.com facebook

