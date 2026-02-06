Uci Cinemas Arezzo propone una novità imperdibile per gli amanti del cinema | la rassegna Oscar

A Arezzo, da oggi, gli appassionati di cinema possono vivere un’esperienza diversa. Uci Cinemas ha lanciato una rassegna speciale dedicata ai film in corsa per gli Oscar. Per tutto il mese, nelle sale del multisala, si potranno vedere pellicole che hanno già ricevuto riconoscimenti importanti o sono in lizza per i premi più ambiti del settore. Un’occasione per gli spettatori di seguire da vicino le nomination e scoprire i film che stanno facendo parlare di sé nel mondo del cinema.

Arezzo, 6 febbraio 2026 – Uci Cinemas Arezzo propone una novità imperdibile per gli amanti del cinema: l a rassegna Oscar, un nuovo appuntamento dedicato ai film in corsa per i prestigiosi premi internazionali. Spazio anche ai titoli in lingua originale con la rassegna Film in English e alle pellicole horror con la rassegna Terrore e Suspense. In attesa di scoprire quali titoli si aggiudicheranno le ambite statuette assegnate dall'Academy, gli spettatori di Uci Cinemas Arezzo potranno dunque recuperare i titoli in lizza ogni lunedì. Questi i tito li in programma per la rassegna Oscar: il 9 febbraio Sirat, 16 febbraio I Peccatori, 23 febbraio Sentimental Value, 2 marzo Una Battaglia Dopo L'Altra, 9 marzo Un Semplice Incidente, 16 febbraio, un titolo scelto in base alla premiazione.

