Chiusura dell’Uci Cinemas di Via del Cavallaccio segnala il declino del cinema indipendente nel centro storico

La chiusura dell’Uci Cinemas di Via del Cavallaccio segna un altro passo verso il declino del cinema indipendente nel centro di Firenze. Dopo un controllo della Commissione provinciale di vigilanza, il cinema è stato temporaneamente chiuso per problemi tecnici. La notizia ha sorpreso gli appassionati e mette in discussione il futuro di questa sala, che da tempo fatica a restare aperta.

**Un cinema indipendente del centro storico di Firenze si chiude a causa di criticità tecniche.** L'Uci Cinemas, situata in Via del Cavallaccio, è stato temporaneamente chiuso dopo un controllo della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. La decisione è stata presa in seguito a un verbale della prefettura, che ha evidenziato mancanze tecniche che rendono impossibile confermare l'agibilità della struttura. Il Suap (Servizio Unico per l'Ambiente) del Comune di Firenze, con l'ausilio della Commissione, aveva ritenuto necessario sospendere l'attività fino alla completa verifica della conformità.

