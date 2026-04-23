Il Chelsea è una Chernobyl del tardo-capitalismo americano applicato al calcio

Da ilnapolista.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un confronto tra il Chelsea e una centrale nucleare abbandonata viene spesso usato per descrivere lo stato attuale del club, evidenziando problemi di gestione e crisi. Nel frattempo, un’immagine si fa strada: Liam corre via, lasciando alle spalle una scena di corsa e fuga, con il vestito sportivo che svolazza e le scarpe bianche sulla pista, simbolo di una corsa disperata per liberarsi da un passato difficile.

Corri, Liam. Corri e non voltarti. Togli la tuta, sfreccia oltre i cancelli, lasciati tutto alle spalle, le scarpe bianche sulla pista sterrata, la felpa che svolazza. Nessuno ti biasimerà. Perché non è colpa sua, di Liam Rosenior. Barney Ronay sul Guardian paragona il disastro del Chelsea a Chernobyl, niente meno. “Un luogo dove dare la colpa all’allenatore per lo spettacolo in campo è un po’ come lamentarsi che gli scienziati all’interno della centrale nucleare non abbiano ancora lavato le tazze del caffè della mensa”. Il livello della critica sui giornali inglesi è a questo punto. Al Chelsea di BlueCo – scrive il Guardian – la stanza era piena di uomini alfa, magnati della finanza, gente abituata a fare affari d’oro: prima o poi qualcuno doveva pur sbattere il pugno sul tavolo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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