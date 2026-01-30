In Champions League vanno avanti i club più ricchi | è darwinismo applicato al calcio Gazzetta

In Champions League, le squadre più ricche sono anche quelle che avanzano di più. Sette degli otto club qualificati agli ottavi hanno bilanci enormi e si vede chiaramente come il denaro faccia la differenza sul campo. Le squadre più forti e più ricche continuano a dominare la competizione, confermando un rapporto diretto tra budget e risultati.

In Champions League spesso le squadre più forti coincidono con quelle più ricche. Non a caso 7 degli 8 club qualificati agli ottavi spiccano per i loro bilanci mostruosi. L’analisi di Marco Iaria sulla Gazzetta dello Sport. Una Champions da paperoni: i dettagli. Si legge sulla Gazzetta: La Champions, macchina da soldi, ha costantemente alimentato la teoria darwiniana applicata al calcio: resistono i più forti, che spesso coincidono con i più ricchi. E più giochi in Champions, più guadagni. Le eccezioni, ormai, sono esigue. La graduatoria della coppa dice questo: 1° Arsenal, 2° Bayern, 3° Liverpool, 4° Tottenham, 5° Barcellona, 6° Chelsea, 7° Sporting, 8° Manchester City. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Approfondimenti su Champions League

