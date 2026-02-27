Cantiere devastato al MuBa | la polizia stringe il cerchio sui protagonisti

La polizia sta proseguendo le indagini sul cantiere del Museo dei Bambini nel quartiere Pilastro, dove gli attivisti del comitato Mubasta hanno occupato il sito. Sono stati abbattuti barriere e sabotato un mezzo da lavoro al parco Mitilini, Moneta e Stefanini. Le forze dell’ordine stanno cercando di identificare i protagonisti di questi atti.

Procedono a pieno ritmo le indagini sul cantiere del Museo dei Bambini occupato dagli attivisti del comitato Mubasta, le barriere abbattute e il mezzo da lavoro che è stato sabotato al parco Mitilini, Moneta e Stefanini, nel quartiere Pilastro.Secondo le prime ricostruzioni, alcune persone hanno. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Roma, caccia al bomber: Massara stringe il cerchio su Zirkzee, Yuri Alberto e Fabio SilvaUna certezza ormai circola senza filtri a Trigoria: la Roma interverrà con decisione sul reparto offensivo a gennaio. Dossieraggi, il cerchio si stringe su de Raho. Gasparri: "Il Pd ribalta la verità"M5S, Pd e Avs presentano una relazione di minoranza per difendere Striano e de Raho. Argomenti discussi: Pilastro, assalto al cantiere. Danni a telecamere e mezzi. In 40 nel mirino della Digos. Il comitato favorevole al Museo dei bambini: Chi fa danni penalizza il PilastroI MuVèt: Ora si porti a termine l’opera, utile contro spaccio e degrado. Siamo almeno 100, hanno senso anche le nostre voci ... bologna.repubblica.it Pilastro, assalto al cantiere. Danni a telecamere e mezzi. In 40 nel mirino della DigosIn arrivo le denunce per chi ha devastato le recinzioni e occupato il parco. Assieme al comitato ’MuBasta’ anche movimenti antagonisti ambientalisti. A buttare giù le barriere sono stati però alcuni r ... msn.com