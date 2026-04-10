Vandalismi e minacce con bottiglia rotta al parco | si stringe il cerchio sui responsabili

Il parco di Garlate, chiuso temporaneamente dopo un episodio avvenuto nella giornata di Pasquetta, è stato oggetto di vandalismi e minacce. Durante l’evento, alcuni giovani hanno danneggiato alcune strutture e un ragazzino ha rotto una bottiglia, rivolgendo minacce a un gruppo di coetanei. La polizia sta indagando per identificare i responsabili di questi atti, che hanno causato disagi alla comunità locale.

Riapre il parchetto di Garlate preso di mira da vandali e baby gang. E si stringe il cerchio intorno ai responsabili del grave episodio avvenuto nella giornata di Pasquetta quando, oltre ad alcuni vandalismi, un giovanissimo ha rotto una bottiglia minacciando un gruppetto di altri coetanei. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Paura al parco: vandalismi e scontro sfiorato fra ragazzini. Uno spacca una bottiglia e minaccia gli altriUna rissa sfiorata tra ragazzini con tanto di bottiglia di vetro spaccata e poi brandita in mano da uno per minacciare gli altri.

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