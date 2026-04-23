Il Centro Agro Alimentare Riminese guarda all' estero incontrate le delegazioni di Kenia Uganda e Ghana

Durante il Macfrut a Rimini, si è svolto un incontro tra i rappresentanti del Centro Agro Alimentare Riminese e una delegazione del Kenya guidata dal governatore della Tana River County. La riunione si è svolta negli spazi della fiera e ha visto la partecipazione di produttori aderenti al centro. La delegazione africana era composta da diversi membri provenienti da Kenya, Uganda e Ghana.

Negli spazi della fiera a Rimini in occasione del Macfrut, si è svolto un importante incontro tra i rappresentanti del CAAR - Centro Agro Alimentare Riminese, i produttori aderenti e una folta delegazione del Kenya guidata dal professor Dhadho Gaddae Godhana governatore della Tana River County.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Investito da un muletto nel centro agro-alimentare a Grugliasco, ambulante di Torino è in condizioni gravi in ospedaleUn ambulante marocchino di 39 anni, titolare con la moglie di un banco di frutta e verdura al mercato di Porta Palazzo a Torino, comune in cui abita,... Riprendono le visite delle scuole al Mercato Agro Alimentare di PadovaQuesta mattina, 11 marzo, il Mercato Agro Alimentare di Padova (MAAP) ha ricevuto degli ospiti particolari: i bambini di due classi dell’Istituto... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ok definitivo della Camera al Ddl tutela agroalimentare: col reato di agropirateria più difese per i prodotti di qualità; Investito da un muletto nel centro agro-alimentare a Grugliasco, ambulante di Torino è in condizioni gravi in ospedale; Il comparto agroalimentare al centro della dinamica inflattiva: evidenze dai prezzi di marzo 2026; Il CAAT di Torino accende la luce sul futuro: dal 18 maggio il mercato sarà diurno. Salerno ottiene dieci milioni di finanziamento per ammodernare il centro agroalimentareIl Comune di Salerno ha ottenuto un finanziamento di quasi dieci milioni nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l’ammodernamento del Centro Agro Alimentare nella Zona Industriale ... ilmattino.it Precisazioni in merito agli orari di attività del CAATCon riferimento alle notizie apparse sugli organi di stampa il 15 aprile, il CAAT – Centro Agro Alimentare Torino nella persona del presidente Fabrizio Galliati ritiene opportuno ... freshplaza.it Da oggi al 23 aprile il CAAB Centro Agroalimentare Bologna è presente a @macfrut_official 2026, l’appuntamento internazionale che riunisce l’intera filiera ortofrutticola, in programma presso il Rimini Expo Centre. Una presenza che si rinnova insieme a @ital - facebook.com facebook