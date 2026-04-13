Investito da un muletto nel centro agro-alimentare a Grugliasco ambulante di Torino è in condizioni gravi in ospedale

Un uomo di 39 anni, ambulante di origine marocchina e residente a Torino, è stato investito da un muletto nel centro agro-alimentare di Grugliasco. L’incidente si è verificato martedì 7 aprile 2026 e il commerciante, titolare insieme alla moglie di un banco di frutta e verdura nel mercato di Porta Palazzo, si trova in condizioni gravi presso l’ospedale Cto di Torino. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Un ambulante marocchino di 39 anni, titolare con la moglie di un banco di frutta e verdura al mercato di Porta Palazzo a Torino, comune in cui abita, è in condizioni gravi all'ospedale Cto di Torino dalla prima mattina di martedì 7 aprile 2026 dopo essere stato investito da un muletto per la.🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Ragazzo di 16 anni investito e scaraventato nel fosso: è in gravi condizioni all'ospedale Bufalini Belpasso, operaio precipita da un cestello di un muletto: è in condizioni graviUn operaio di 50 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da un’altezza di circa quattro metri mentre si trovava sul cestello di un...