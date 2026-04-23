Il caso Mottola arriva in Commissione di Vigilanza Rai | Non pagato perché mette in imbarazzo Meloni?

Il caso Mottola è stato portato all'attenzione della Commissione di Vigilanza Rai dopo un articolo pubblicato da Fanpage. Il Movimento 5 Stelle ha annunciato un'interrogazione ufficiale sulla vicenda, senza fornire dettagli specifici sui motivi o le conseguenze. La questione riguarda un presunto mancato pagamento e possibili implicazioni politiche, con il partito di maggioranza che ha sollevato dubbi in merito.

Il Movimento 5 Stelle annuncia un’interrogazione in Vigilanza Rai sul caso Mottola dopo la notizia di Fanpage.it relativa alla mancata retribuzione del giornalista per il servizio sui presunti rapporti tra alcuni esponenti di Fratelli d’Italia e il clan Senese.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Rai, convocati in commissione di Vigilanza Vespa e l’ad RossiIl fatto accaduto a Porta a Porta tra Bruno Vespa e Provenzano ha fatto sì che il Pd della Commissione di Vigilanza Rai richiedesse un incontro con... Vigilanza Rai, il Colle in campo dopo l’ennesima fumata nera in Commissione: “Situazione inaccettabile”“Non è accettabile che tuttora, dopo un anno e mezzo, il servizio pubblico televisivo manchi dell’assetto dei propri organi amministrativi con la...