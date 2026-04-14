Vigilanza Rai il Colle in campo dopo l’ennesima fumata nera in Commissione | Situazione inaccettabile

Dopo un anno e mezzo di negoziati e tentativi, la Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai non ha ancora completato la definizione dell’assetto dei propri organi amministrativi. La situazione è stata definita dal Quirinale come inaccettabile, a causa delle continue difficoltà nel portare avanti il processo di nomina e organizzazione. L’assenza di un’organizzazione stabile ha impedito alla commissione di svolgere pienamente le sue funzioni di controllo sul servizio pubblico televisivo.

“Non è accettabile che tuttora, dopo un anno e mezzo, il servizio pubblico televisivo manchi dell’assetto dei propri organi amministrativi con la Commissione parlamentare di Vigilanza non sia posta nelle condizioni di poter espletare le sue funzioni. Così come va posto riparo al ritardo nell’applicazione del Media information act, approvato dal Parlamento europeo e dai Governi riuniti nel Consiglio europeo sin dalla primavera del 2024”. Sono le parole – pesantissime – con le quali ieri sera il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto a gamba tesa sulla paralisi (ma sarebbe meglio chiamarla morte cerebrale) della commissione di Vigilanza Rai.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Vigilanza Rai, il Colle in campo dopo l’ennesima fumata nera in Commissione: “Situazione inaccettabile” Ennesima fumata nera in Vigilanza Rai, Floridia convoca l’ad RossiLa maggioranza ha di nuovo disertato la seduta per la nomina della presidente del cda facendo mancare il numero legale. Rai, tredicesima fumata nera in Vigilanza per voto su Presidente(Adnkronos) – Tredicesima fumata nera in commissione di Vigilanza Rai per il voto su Simona Agnes come presidente del cda Rai.