Nella giornata di oggi, la Commissione di Vigilanza Rai ha convocato Bruno Vespa e l’amministratore delegato Giampaolo Rossi in seguito a un episodio avvenuto durante la trasmissione Porta a Porta, coinvolgendo un ospite e generando reazioni politiche. La richiesta di audizione è stata avanzata dal Partito Democratico, che desidera approfondire quanto accaduto in trasmissione. La discussione si terrà nei prossimi giorni per fare chiarezza sui fatti.

Il fatto accaduto a Porta a Porta tra Bruno Vespa e Provenzano ha fatto sì che il Pd della Commissione di Vigilanza Rai richiedesse un incontro con il conduttore e l'ad Giampaolo Rossi “Quel che è successo in trasmissione al deputato Provenzano è veramente increscioso. Il conduttore ha alzato i toni andando oltre il dibattito civile. Chiediamo pertanto la convocazione del direttore Vespa e dell’Ad Rai Rossi. Vengano in commissione a spiegare quanto accaduto“, cosìil Pd in Commissione di Vigilanza Raiche richiede che si presentano in aula sia Bruno Vespa sia l’ad Giampaolo Rossi per fornire delle spiegazioni in merito a quanto accaduto aPorta a Porta.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Rai, convocati in commissione di Vigilanza Vespa e l’ad Rossi

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